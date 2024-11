Sabato 9 novembre, presso il nuovo Spazio Espositivo del Comune di Colleferro sito nel Palazzo dell’Ex Direzione BPD, in corso Garibaldi 22, si terrà “ELIDE – LO SCALO” 2024.

Si tratta di un progetto che prevede un doppio percorso: il Premio Nazionale Giovane Poesia Edita e il premio La Bella Mano, riservato alle Scuole Secondarie di II grado di Roma e Provincia.

I dettagli

Come indica il bando, il progetto si rivolge in particolare ai giovani poeti di età non superiore a 36 anni. L’Associazione Elide Aps, fondata nel 2016 dai fratelli Claudia e Luigi Manciocco, è dedicata al nome della madre, venuta a mancare nel 2015, la quale ha vissuto l’infanzia appunto a “Lo Scalo”, nucleo abitativo che nasce attorno alla Stazione FS chiamata Segni Scalo, attualmente Stazione FS di Colleferro-Segni-Paliano.

L’Associazione Elide Aps è volta essenzialmente a favorire le eccellenze giovanili nei vari campi multidisciplinari. In questo ambito, l’Associazione adotta varie iniziative culturali, favorendo i giovani nella realizzazione di: recital pianistici, pubblicazioni di libri, realizzazioni di video e cortometraggi.

E’ proprio da “Lo Scalo” quartiere primario di Colleferro, che prende il nome il doppio percorso del Premio.

Il coordinamento della serata è affidato a Diana Alessandrini.

Di seguito riportiamo il programma dell’evento.

Saluti Istituzionali:

Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro, Presidente del Comitato Scientifico

Renata Capria D’Aronco, Presidente UNESCO, Presidente Onoraria del Premio

Michele Filippi, THEKE Museum, Presidente DFORM, Comitato Scientifico

Giuseppe Raviglia, Presidente Comitato Locale Soci Monti Lepini BCC di Roma

“La Bella Mano”

Concorso Scuole Secondarie di II grado di Roma e Provincia.

Finalisti:

Arezzo di Trifiletti Lucrezia, Istituto “E. Luzzatti” di Palestrina;

Forte Giulio, Liceo Socrate di Roma;

Menenti Nearyphal, Liceo Scientifico “L. Pasteur” di Roma;

Priori Andrea, Istituto di Istruzione Superiore “Via delle Scienze” di Colleferro.

Relatore:

Italo Pantani Docente di Letteratura Italiana presso «Sapienza Università di Roma». Studioso della tradizione lirica medievale e rinascimentale. Autore di saggi sull’opera di Giusto de’ Conti.

Legge le motivazioni:

Francesca Castano Antropologa. Coordinatrice Amministrativa Museo Storico della Liberazione di Via Tasso.

Consegnano i premi:

Paolo Cammarota Coordinatore Territoriale Lazio Sud, BCC di Roma;

Daniele Capogrossi Fondatore Comitato Nazionale Giovani Soci BCC;

Igino Pucello Direttore di Produzione Cinematografica;

Helena Rori Giornalista, Scrittrice, Esperta in Editing.

Il poeta nascosto

Spazio dedicato a un “poeta nascosto”. In questa prospettiva, i promotori del progetto, per l’anno 2024, hanno invitato un rappresentante della Fondazione Claudi ad illustrare la figura e il percorso poetico di Claudio Claudi.

Relatori:

Gabriele Codoni Responsabile Archivio Fondazione Claudi.

Stefania Severi Critica d’arte e scrittrice. docente di storia dell’arte presso l’Accademia d’Alta Moda e del Costume Koefia di Roma. Si è in particolare occupata del poeta Claudio Claudi, e della madre pittrice Anna Claudi.

Premio Nazionale Giovane Poesia Edita

Proclamazione dei vincitori della cinquina finalista

Opere Finaliste:

Anconetani Liovèri Angela, Le radici, Nulla die, 2023;

Cidonio Flavia, Città fantasma, Ensemble, 2022;

Comuzzo Sara, Invitare gli spaventapasseri a ballare, BRÈ, 2023;

Nanni Alice, Oblò, goWare, 2020;

Sani Fabrizio, Il contrario di abitare, I Quaderni del Bardo, 2022.

Relatori:

Natale Antonio Rossi Scrittore, Presidente della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori). Già docente presso «Sapienza Università di Roma».

Cristiana Lardo Docente di Italianistica: «Università Roma 2 Tor Vergata». È stata coordinatrice del gruppo di lettura degli studenti di Tor Vergata in seno all’iniziativa “Anteprima” nell’ambito del Premio “Strega” per gli anni ’98-’99 e ’99-2000.

Carlo Marcello Conti Poeta performer, artista multimediale, poeta visivo e sonoro, ha fondato con la moglie, Franca Campanotto, la Casa Editrice. Dirige la rivista Zeta.

Legge Le motivazioni:

Stefania Severi Storica e critica d’arte, scrittrice.

Consegnano i Premi:

Perluigi Sanna Sindaco di Colleferro

Renata Capria D’Aronco UNESCO Club, Udine

Michele Filippi THEKE Museum, DFORM, Pordenone

Luigi Moratti Consigliere Comune di Colleferro. Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Premio Speciale della Giuria

Consegnano i Premi:

Maria Mastromarino Socia Fondatrice Elide Aps.

Giorgio Focardi Poeta, autore della Raccolta Canto e Candore, studente di Teologia Teoretica presso la Pontificia Università Gregoriana.

Ringrazia: Luigi Manciocco Artista, Antropologo, Presidente dell’Associazione Elide Aps.

L’evento è promosso dal Comune di Colleferro e dall’Associazione Elide Aps, d’intesa e con il Patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, con la collaborazione della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), della Cooperativa Sociale “Apriti Sesamo”, di THEKE Museum, della Casa Editrice Campanotto, Pasian di Prato (Udine), della Fondazione Claudio Claudi. Il progetto è sostenuto dalla BCC di Roma, da EUROCEI Srl e da Azienda Vinicola “La Selva di Paliano”, ed è sotto l’Alto Patronato UNESCO, Club Sezione di Udine.