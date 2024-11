Domenica mattina a Valmontone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di istigazione alla corruzione.

Valmontone. Su un furgone senza assicurazione prova a corrompere i Carabinieri con 100 euro: arrestato un uomo di 44 anni

Nell’ambito di un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato il furgone su cui viaggiava il 44enne e, a seguito degli accertamenti, hanno iniziato a redigere i verbali contestando al conducente l’assenza di copertura assicurativa.

Di fronte all’ipotesi di una multa salata e per scongiurare il sequestro amministrativo del veicolo, l’uomo ha pensato di “rimediare” in altro modo, avvicinando uno dei due militari e offrendogli la somma di 100 euro per indurlo a “chiudere un occhio”.

Il 44enne è stato condotto presso la Compagnia di Colleferro, dichiarato in arresto per istigazione alla corruzione e tradotto presso il carcere di Velletri, in attesa della convalida da parte del GIP.

Il furgone invece è stato sequestrato ed affidato ad una ditta incaricata alla custodia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.