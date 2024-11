Christian Raimo, insegnante e scrittore, è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio: il provvedimento è stato adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale dopo che Raimo aveva criticato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Christian Raimo sospeso per tre mesi da scuola: aveva criticato il ministro Valditara

Una decisione che sta facendo molto discutere; le studentesse e gli studenti del liceo Archimede, dove Raimo insegna, hanno deciso di mobilitarsi in difesa del professore, convocando anche un’assemblea con i dirigenti scolastici.

“Un pericoloso precedente per la scuola e la democrazia italiana la sospensione di Christian Raimo per tre mesi dall’insegnamento per aver criticato il ministro dell’Istruzione Valditara. E’ urgente aprire un confronto allargato con l’Ufficio Regionale Scolastico e tutte le categorie coinvolte affinché si possa chiarire la genesi del provvedimento e ricucire questo strappo tra Istituzioni e comunità scolastica, che rischia di trasformarsi in una distanza insanabile. Per questo sulla sospensione di Raimo ho presentato in Consiglio regionale un’interrogazione e una richiesta di audizioni in Commissione Istruzione e Diritto allo Studio alle quali mi auguro sia dato seguito al più presto“.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“In particolare ho chiesto al Presidente della Regione, Rocca, e all’Assessore competente quali iniziative intendano intraprendere e promuovere al fine di tutelare il diritto alla libera espressione e alla critica politica di tutti i dipendenti impiegati presso le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale e in particolare dei docenti impiegati presso le scuole e le università della nostra Regione“, conclude Mattia.

Foto dal profilo Facebook di Christian Raimo