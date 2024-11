I Carabinieri della Stazione di Genzano di Roma, unitamente ai colleghi della Compagnia di Velletri, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno svolto un servizio coordinato finalizzato principalmente al controllo degli esercizi commerciali di lavorazione, rivendita e somministrazione di alimenti nel comune di Genzano.

Genzano, irregolarità e carenze igienico-sanitarie: ecco cosa emerge dai controlli

Il dispositivo messo in campo ha permesso di identificare 61 persone, controllare 25 veicoli, ispezionare 7 esercizi commerciali e 11 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso del servizio sono stati ispezionati un forno, una panineria/pizzeria a taglio ed un ristorante. All’interno della pizzeria a taglio i militari del N.A.S. hanno rilevato carenze dal punto di vista igienico-sanitario ed il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP, pertanto il titolare è stato multato per un importo complessivo di 3.000 euro.

Invece, nel ristorante, è stato rilevato il mancato rispetto delle procedure di tracciabilità degli alimenti, la mancanza delle procedure di autocontrollo HACCP nonché, dal punto di vista della normativa sul lavoro, la mancanza del documento di valutazione rischi, il mancato rispetto dei doveri di informazione e formazione del personale in materia di sicurezza e la mancata effettuazione delle visite mediche preventive dei dipendenti; all’esito del controllo il titolare è stato sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo di oltre 21.000 euro con sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione delle violazioni rilevate.

Inoltre, in aggiunta ai controlli in materia di tutela della salute, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno verificato eventuali posizioni di lavoratori irregolari in quattro bar situati nel centro cittadino, riscontrando in uno di essi, la presenza di una lavoratrice priva di regolare contratto di assunzione – aspetto segnalato al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma che provvederà a valutare l’entità delle eventuali violazioni e delle connesse sanzioni amministrative.

