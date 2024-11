Acuto. La passione di Gabriele D’Annunzio per lo sport nel nuovo libro di Elisa Di Rofi

Il prossimo sabato 9 novembre alle ore 17 presso la Sala Consiliare del comune di Acuto, si svolgerà la presentazione del libro di Elisa Di Rofi ‘D’Annunzio e lo sport’. Saranno presenti il sindaco Augusto Agostini, il giornalista Emilio Limone che dialogherà con Elisa Di Rofi.

I dettagli sulla presentazione

Quella di Gabriele D’Annunzio è stata una figura prismatica, controversa, carismatica e, senza dubbio, centrale nel panorama storico culturale dell’Italia a cavallo tra la fine dell’800 e i primi trent’anni del Novecento.

La passione del Vate per lo sport viene qui puntualmente ricostruita dall’Autrice attraverso una carrellata di aneddoti, storie e contributi tratti da articoli di giornali e documenti dell’epoca. L’interesse che D’Annunzio rivolge a molte attività fisiche è costante seppure, per alcune di esse, non sempre assiduo.

Nel corso della sua vita egli pratica il nuoto, il tennis, l’equitazione, la scherma, la boxe, il calcio, il golf, volo in aereo motonautica e diversi altri sport.

Un libro denso, interessante e dalla lettura piacevole che ci riconsegna una aspetto non sempre conosciuto della vita di Gabriele D’Annunzio.