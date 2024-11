I militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una persona.

Veroli, spaccio davanti al bar: arrestato un uomo di Ceprano

L’uomo, residente nel Comune di Ceprano (FR), notato nei pressi di un noto bar della periferia di Veroli (FR), alla vista dei militari, a bordo della propria autovettura ha tentato di eludere un controllo cambiando velocemente strada, ma raggiunto immediatamente, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 12 cocaina e gr. 3 di hashish suddiviso in varie dosi, nonché oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio verosimilmente provento dello spaccio.

La perquisizione si estendeva anche all’abitazione del prevenuto con esito positivo, in quanto si rinvenivano ulteriori gr. 39 di cocaina e gr. 3 di hashish, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, nonché vario materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella giornata di ieri, il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, disponeva nei confronti del prevenuto la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., in attesa del processo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.