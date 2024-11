Amazon ha celebrato il quarto anniversario dell’apertura del centro di distribuzione di Colleferro organizzando un evento presso il sito logistico alla presenza delle istituzioni locali e dei principali interlocutori del territorio: riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sull’evento.

Amazon celebra i quattro anni di attività del centro di distribuzione di Colleferro

L’appuntamento è stata un’opportunità per tracciare un bilancio dei primi 4 anni di operatività, con un focus particolare sull’impatto occupazionale generato e sulle numerose iniziative a sostegno della comunità locale.

Fin dall’apertura nel 2020, il centro di distribuzione di Colleferro ha registrato un trend di crescita costante, superando le stime occupazionali iniziali. Oggi la struttura conta oltre 600 dipendenti a tempo indeterminato, contro le 500 previste entro tre anni, rivestendo un ruolo chiave all’interno della rete logistica di Amazon a livello europeo.

Tra i dipendenti a tempo indeterminato del centro di distribuzione di Colleferro operano anche 17 persone Sorde, assunte nell’ambito del programma di inserimento lavorativo sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi su tutto il territorio italiano. Un dato importante a conferma costante dell’impegno dell’azienda nell’implementare progetti che hanno l’obiettivo di offrire l’ambiente di lavoro più sicuro, confortevole e inclusivo possibile.

Durante l’evento, è stato presentato ECONO.MIA, un progetto di formazione finanziaria rivolto a tutte e tutti i dipendenti dell’azienda in Italia, e aperto anche ad alcune comunità locali in cui l’azienda è presente. Grazie al dialogo costante con le amministrazioni comunali, il territorio di Colleferro è stato direttamente coinvolto nel progetto.

L’obiettivo di ECONO.MIA è la promozione di una sempre maggiore conoscenza ed empowerment, con un particolare focus sul contrasto al divario di genere e alla violenza economica. Amazon ha affidato l’implementazione e lo sviluppo dei contenuti del programma di formazione ad ActionAid Italia, organizzazione internazionale indipendente che agisce contro la povertà e l’ingiustizia da sempre impegnata per la promozione dell’equità di genere, con la quale lavorerà in sinergia nei prossimi mesi e per tutto il 2025.

“Una sempre più diffusa alfabetizzazione economico finanziaria costituisce un importante strumento di conoscenza e autonomia, soprattutto per le donne. Proprio per questo abbiamo deciso di condividere questo progetto anche con le comunità locali.” commenta Daniela Mihai, responsabile del centro di distribuzione di Colleferro. “Da un recente studio condotto da SWG* emerge come le disuguaglianze economiche di genere siano un’urgenza: all’interno delle coppie di lavoratori, due donne su cinque sono a rischio di dipendenza finanziaria dal partner, e oltre una

donna su tre (35%) dichiara di sentire un controllo eccessivo da parte del partner sulle finanze

comuni”.

“Riteniamo fondamentale collaborare con il settore privato per la gestione di piani strutturati di educazione finanziaria” – ha commentato il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni – “la collaborazione tra pubblico e privato è necessaria per permetterci di ampliare la platea dei destinatari, quindi le ambizioni e gli obiettivi, di queste iniziative. Ho apprezzato l’impegno e soprattutto le risorse che Amazon ha deciso di investire su questo progetto, che spero possa ispirare molte altre iniziative di questo tipo”.

“Oggi abbiamo tratto un primo bilancio a quattro anni dall’arrivo di Amazon qui a Colleferro. Possiamo dire di aver riscontrato delle ricadute positive dal punto di vista occupazionale dal momento che le stabilizzazioni hanno superato le previsioni iniziali. Inoltre, un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla collaborazione che va istaurandosi tra azienda e istituzioni locali. Auspichiamo che questo rapporto si consolidi ulteriormente quest’anno in occasione delle celebrazioni del novantesimo anno della città di Colleferro, occasioni che rappresenteranno un

ulteriore punto di confronto fra pubblica amministrazione e aziende che operano sul territorio”, ha commentato il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

Presenza di Amazon in Lazio

Amazon è presente nella regione con tre centri di distribuzione a Colleferro e Ardea, in provincia di Roma, e a Passo Corese, in provincia di Rieti, un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma e quattro depositi di smistamento situati a Pomezia (RM), Roma Settecamini, Roma Magliana e Cisterna di Latina (LT). Ad oggi, l’azienda ha creato oltre 3.200 posti di lavoro a tempo indeterminato in regione.

Lavorare in Amazon

Amazon si dedica costantemente al miglioramento dell’ambiente lavorativo, offrendo uno dei luoghi di lavoro più innovativi al mondo per il settore, con salari competitivi, processi e sistemi che assicurano il benessere e la sicurezza di tutti i dipendenti. Da ottobre 2023 lo stipendio di ingresso per gli operatori di magazzino è stato fissato a 1.764 euro lordi al mese, per 14 mensilità nell’arco di un anno. Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019, con una retribuzione di ingresso sono superiore dell’8% rispetto ai livelli salariali previsti dal 5° livello del CCNL Logistica,

Trasporto Merci e Spedizioni.

A ciò si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti. Amazon offre inoltre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come l’innovativo programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a € 8.000

in quattro anni.

La sicurezza in Amazon

Siamo noti per essere un’azienda con una vera e propria ossessione per i clienti. Abbiamo però anche un’ossessione per la sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di essere il posto di lavoro più sicuro e moderno. Lavoriamo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Lo facciamo diffondendo la cultura della sicurezza, sostenendola con investimenti e progetti dedicati. Solo nel 2023 abbiamo investito 8,7 milioni di euro in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza, all’acquisto di nuove dotazioni e alla sorveglianza sanitaria 24/7 in tutti i siti logistici presenti sul territorio nazionale. Abbiamo inoltre erogato più di 610 mila ore di formazione erogate ai dipendenti negli ultimi due anni e contiamo oltre 3.500 operatori di primo soccorso e addetti all’antiincendio.

