Frosinone, onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”

Il Luogotenente Roberto SISTI, Comandante della Stazione Carabinieri di Atina (FR), il dott. Luca DE SANTIS, Funzionario Amministrativo del Ministero della Difesa in servizio presso il Comando Provinciale di Frosinone, ed il Luogotenente C.S. in congedo, Antonio DE SANTIS, insigniti della onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.

Questa mattina, presso la Villa Comunale del capoluogo, nell’ambito della ricorrenza del 4 Novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il Prefetto Ernesto Liguori ha consegnato l’importante onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” al Luogotenente Roberto SISTI, Comandante della Stazione Carabinieri di Atina (FR), al dott. Luca DE SANTIS, Funzionario Amministrativo del Ministero della Difesa in servizio presso il Comando Provinciale di Frosinone, ed al Luogotenente C.S. Antonio De Santis, in congedo dal mese giugno..

Il Luogotenente SISTI, originario del Piemonte, dal 2017 ricopre l’incarico di Comandante della Stazione di Atina (Fr). Arruolatosi nel 1996, quale Carabiniere Ausiliario, frequentava prima il corso di formazione presso la Scuola Allievi di Benevento e di seguito, nel 1997, il corso per CC effettivi presso la Scuola di Campobasso per poi essere trasferito in Emilia Romagna ove ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Busseto (PR). Dopo aver frequentato, dal 1998 al 2000, la Scuola Sottufficiali veniva destinato in Calabria, ove ha prestato servizio alla Stazione di Amantea (CS) e successivamente presso la Compagnia di Paola (CS). Nel 2015 veniva trasferito alla Compagnia Speciale Carabinieri di Roma ove vi rimaneva sino al 2017 quando assumeva l’attuale incarico di Comandante di Stazione di Atina. Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari encomi e riconoscimenti per importanti attività ed operazioni di servizio condotte nella lotta alla criminalità anche di tipo mafioso.

Il Funzionario Amministrativo Luca DE SANTIS, originario di Fiuggi (FR), dopo aver assolto il servizio militare di leva, nel 1995, si arruolava nell’Arma frequentando la Scuola sottufficiali. Al termine del corso di formazione veniva destinato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso ove è rimasto sino al 1999 quando veniva destinato in Abruzzo, prima alla Stazione di Balsorano (AQ) e nel 2001 alla Stazione di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) con l’incarico di Comandante. Nel 2004 veniva trasferito a Roma presso il Comando di Polizia Militare dello Stato Maggiore dell’Esercito ne successivamente al Segretariato Generale della Difesa, ricoprendo prestigiosi e delicati incarichi. Nel 2016, con il grado di Maresciallo Aiutante S.u.P.S., veniva destinato al Comando Provinciale di Frosinone e nel 2018 transitava nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Sposato e padre di due figlie nel tempo libero si dedica alla formazione catechetica dei bambini per la preparazione ai sacramenti di iniziazione cristiana della Comunione e della Cresima presso la parrocchia Regina Pacis di Fiuggi, oltre ad opere sociali in favore degli anziani.

Il Luogotenente Antonio De Santis, originario di Latina, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986. Dopo aver frequentato, prima il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e Roma, e successivamente la Scuola Sottufficiali di Velletri e Vicenza, nel 1989 veniva destinato in Provincia di Siena ove ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di Comandante della Stazione di Vagliali (SI) per 7 anni. Nel 1999 approda alla Stazione Carabinieri di Frosinone ricoprendone l’incarico di Comandante dal 2005 al 2012, per poi assumere l’incarico di addetto alla Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, divenendone poi Responsabile, incarico che ha ricoperto sino al giorno 13 giugno 2024 , data del collocamento in Congedo.

Al Luogotenente Roberto SISTI, al dott. Luca DE SANTIS ed al Luogotenente C.S in congedo Antonio DE SANITS, gli auguri del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Gabriele Mattioli e dei colleghi tutti.