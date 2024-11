Il reparto di cardiologia dell’ospedale di Frosinone è stato recentemente riconosciuto da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) come una delle 35 eccellenze italiane per servizi, tempestività di azione e qualità dell’assistenza.

Eccellenza in Cardiologia: premiato il Reparto dell’Ospedale di Frosinone. I complimenti del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone

Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’impegno e la professionalità del personale sanitario, che opera quotidianamente per garantire la salute della comunità.

Lo Spaziani di Frosinone vanta, inoltre, un reparto di Neurochirurgia classificato la 5 eccellenza d’italia con medici altamente qualificati e macchinari all’avanguardia.

Il Presidente del Consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime, attraverso una nota, la sua soddisfazione per questo importante traguardo. “Desidero congratularmi sinceramente con tutto il personale sanitario, medici, infermieri, parasanitari che lavorano giorno per giorno senza mai risparmiarsi, all’interno del reparto di Cardiologia dello Spaziani per il loro impegno profuso e gli eccellenti risultati raggiunti a salvaguardia dei pazienti e degli ospedali tutti. Complimenti anche al commissario straordinario della ASL di Frosinone, la dott.ssa Sabrina Pulvirenti per lo straordinario lavoro che ogni giorno fa per la sanità Frusinate gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo. Questo premio non è solo un riconoscimento, ma un segno tangibile dell’ottima qualità dei servizi sanitari che offriamo sul nostro territorio. È fondamentale continuare a investire in risorse e formazione per mantenere e migliorare questi standard di eccellenza. La salute dei nostri cittadini è una priorità e sono certo che, insieme, possiamo continuare a fare la differenza.”

Il riconoscimento di AGENAS rappresenta un ulteriore stimolo per l’intera comunità sanitaria a proseguire nel cammino dell’innovazione e dell’eccellenza, garantendo a tutti i cittadini servizi sempre più qualificati e tempestivi.