Roma, controlli nelle periferie: scoperti furti di energia elettrica e ditte irregolari

La prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e al degrado urbano, sono gli obiettivi dell’Arma dei Carabinieri anche nel territorio di competenza della Compagnia di Roma Cassia, in linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli: ecco cosa emerge, il report completo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno eseguito un servizio a largo raggio nell’area urbana di Casalotti, Selva Candida e Casal Selce, insieme al personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, del personale dell’ASL Roma-1, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di personale specializzato della Società “Areti”, nel corso del quale una persona è stata arrestata, 18 sono state denunciate alla Procura della Repubblica e tre legali rappresentati di ditte sono stati sanzionati all’interno di cantieri con lavori in corso.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 381 persone e controllati

121 veicoli, sono stati inoltre segnalati alla Prefettura 6 persone, per detenzione per uso personale di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

In particolare un 34enne italiano, con precedenti è stato arrestato, a seguito di perquisizione domiciliare con l’ausilio del cane antidroga, per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di circa 50 g di cocaina divisa in dosi. Tra i denunciati ci sono invece 4 persone, per furto di energia elettrica per un danno stimato di circa 40.000 euro, di cui un cittadino del Bangladesh di 68 anni, proprietario di un “Mini Market” e un cittadino albanese di 56 anni, responsabile di una tavola calda, mentre altri due italiani sono stati denunciati, per allaccio abusivo di energia elettrica, presso la propria abitazione. È stato inoltre sequestrato un cantiere edile e denunciato un italiano di 46 anni, in quanto legale rappresentante di una ditta di costruzioni, per omessa sottoposizione delle attrezzature di lavoro alla prevista verifica periodica, per deposito di materiale non previsto sulle impalcature e mancanza di parapetti nonché mancata tenuta ed esibizione di copia del piano di montaggio e smontaggio del ponteggio. Una donna di 51 anni, in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori del predetto cantiere, è stata denunciata, per omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento e dell’idoneità del piano operativo di sicurezza. Anche un’altra italiana di 60 anni, amministratore unico di una Società di impianti elettrici, è stata denunciata per omessa redazione del piano operativo di sicurezza. Contestualmente tre operai sono stati sanzionati in via amministrativa, per inosservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali, in quanto non indossavano abbigliamento e materiale antinfortunistica sul cantiere di lavoro.

Le posizioni di due italiani di 51 e 52 anni sono invece al vaglio delle valutazioni della Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, in quanto trovati in possesso, durante la guida, rispettivamente di un escavatore, rinvenuto all’interno di un autocarro, e di uno scooter. Un professionista di 57 anni è stato denunciato poiché deteneva in casa senza autorizzazione 4 doppiette e 1 fucile monocanna con matricole non leggibili, mentre un altro cittadino di 56 anni, custodiva un fucile monocanna in luogo diverso da quello dichiarato. Un cittadino romeno di 38 anni, invece e stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto, un italiano di 31 anni e una donna di 30 anni, sono stati denunciati, per inosservanza delle prescrizioni imposte per la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a cui sono sottoposti, mentre una cittadina romena di 43 anni, per violazione della misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Infine, sono state denunciate altre tre persone, per inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e guida in stato di ebbrezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.