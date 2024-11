Denunce e sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie e sul mancato rispetto della produzione di alimenti di origine vegetale, multe per 10.000 euro.

I controlli dei Carabinieri

È il bilancio dell’operazione straordinaria, effettuata nelle ultime 24 ore, dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione qualificata dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, che hanno dispiegato 31 pattuglie e oltre 60 uomini e donne nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio, anche nei luoghi della movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato al contrasto di situazioni di illegalità.

Sabato mattina, i Carabinieri hanno ispezionato due attività, in una di queste il titolare, un 31enne egiziano, è stato sanzionato per un importo di euro 3.000 per le carenze igienico sanitarie del locale e per aver prodotto alimenti di origine vegetale in assenza di autorizzazione sanitaria.

L’altra attività di ristorazione, gestita da un 34enne cinese, è stata sanzionata per un importo di 3.500 euro, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo aziendale HACCP e per aver detenuto un quantitativo di alimenti privi delle prescritte indicazioni obbligatorie riferite alla tracciabilità.

Nella serata di sabato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro e della Stazione di Carpineto Romano hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebrezza alcolica e guida reiterata senza patente, segnalando alla Prefettura di Roma due giovani, uno di Carpineto Romano e l’altro di Segni, per il possesso di una modica quantità di hashish.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, sono stati multati 7 automobilisti indisciplinati per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.