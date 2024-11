Lucca Comics & Games 2024 ha chiuso nei giorni scorsi un’edizione che nonostante qualche tentennamento nei biglietti venduti per i giorni di apertura, ha finito poi per chiude con il terzo maggior numero di visitatori nella storia dell’evento.

Si è chiusa la terza edizione più visitata di sempre. Oltre 275.000 biglietti venduti, più di 16.000 professionisti coinvolti, oltre 900 ospiti, 660 espositori, più di 150.000 utenti unici su Twitch, oltre 1.500 appuntamenti all’insegna della vivibilità, della miglior offerta culturale,

insieme alla community più appassionata che ci sia. Appuntamento al Lucca Comics & Games 2025, da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre

Totti, il gladiatore stupisce tutti a Lucca

Totti ha “dominato” il Lucca Comics, rappresentando probabilmente il simbolo di questa edizione: una sorpresa che ha fatto piacere agli appassionati di calcio, per un evento che ha ricordato ancora una volta la centralità di Roma nella storia. Il 14 novembre infatti uscirà l’attesissimo Il gladiatore II e quale miglior testimonial poteva esserci se non il “Capitano”?

Una spettacolare esibizione tra le vie di Lucca, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti e conclusasi nel cuore della kermesse, in Piazza San Michele. A sorpresa, mimetizzato tra i gladiatori, è comparso il numero uno di Roma, il Capitano Francesco Totti, che si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio salutando il pubblico di LC&G. Il Gladiatore II, sequel del film cinque premi Oscar del 2000, è diretto e co-prodotto da Ridley Scott e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre 2024, distribuito da Eagle Pictures.

Oltre a Totti, sono stati come sempre molti gli artisti “laziali” – intesi come provenienti dalla regione Lazio – ad arricchire la kermesse. Da Roberto Recchioni a Zerocalcare, per passare a LRNZ e Lamberto Bava, fino agli Oliver Onions, ma ce ne sono stati tantissimi, anche stavolta.

I contro

Bisognerebbe far riflettere sugli eccessivi prezzi del pernottamento e per la ristorazione, che a Lucca e dintorni nel periodo del Comics aumentano sempre di più. E’ stata la terza edizione più visitata di sempre (in attesa dei dati complessivi, rilasciati a fine novembre), ma ha mostrato una leggera inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni post covid.

Altra segnalazione è stata relativa alla presenza di diversi bagni chimici chiusi con il lucchetto, con più di qualche della rassegna che, speranzoso di poter usarne uno quando era senza lucchetto, si trovava poi uscire dallo stesso una persona dello staff, e chiuderglielo davanti, non sempre con educazione. Magari aumentarne la presenza, evitare che tutti fossero con l’ingresso tramite chiave, oppure una segnalazione visibile in lontananza di quelli a mero uso e consumo dello staff avrebbe giovato a tutti.

Eventi e ambientazioni abbastanza ripetitivi per chi, ogni anno, frequenta il Comics: sarebbe auspicabile qualche novità da chi puntualmente gestisce uno stand. Così l’effetto wow resta solo a chi lo visita la prima volta.

I pro

L’organizzazione sempre precisa, la sicurezza sempre attenta. Un evento che ancora una volta è riuscito a far coesistere i principali artefici dell’industria culturale mondiale: dal fumetto al cinema, dalla letteratura ai videogiochi, dalle serie tv ai giochi da tavolo, ecc. Ancora grandissimi ospiti e sorprese. Nei giorni d’apertura, la città (e le rassegne) sono state più vivibili. Lo spettacolo dei cosplayer e il senso di comunità che lega chi partecipa ogni anno è stato evidente. La possibilità di incontrare artisti per strada e la massima disponibilità di questi ultimi a prestarsi, oltre alla copertura mediatica di un evento che ormai è di portata internazionale ne fa una caratteristica distintiva.

Ottime come sempre le mostre, apprezzatissima e completa quella di D&D.

Di seguito, una serie di foto dal Lucca Comics 2024