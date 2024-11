roma quando si possono accendere riscaldamenti novembre 2024

In risposta alle esigenze di contenimento energetico e tutela dell’ambiente, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’Ordinanza n.124 del 30 ottobre 2024 che regola l’accensione degli impianti termici per la stagione invernale 2024-2025, stabilendo tempi, orari e temperature di funzionamento.

ACCENSIONE RISCALDAMENTI DAL 15 NOVEMBRE: FIRMATA ORDINANZA DEL SINDACO

Gli impianti potranno essere attivati dal prossimo 15 novembre al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23.

L’ordinanza, che stabilisce la riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel DPR n. 74/2013, dispone che la temperatura massima negli edifici per attività industriali, artigianali e simili sia di 17°C (+2°C di tolleranza), e di 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Sono previste deroghe per specifiche categorie di edifici: le limitazioni al periodo e alle ore di accensione non si applicano a strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, e sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.