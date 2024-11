Tragedia sulla linea ferroviaria Roma- Napoli: investita una persona nel pomeriggio di oggi, 1 novembre 2024.

Cassino, persona investita da un treno: disagi sulla linea ferroviaria. Accertamenti in corso

Al momento, la circolazione ferroviaria permane sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno, in prossimità di Cassino. Accertamenti in corso: seguiranno aggiornamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni.

Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: RFI

Foto di repertorio