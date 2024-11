Tragico incidente questa notte, tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024, tra Velletri e Lariano: morta una donna di circa 60 anni, residente a Velletri.

Drammatico incidente tra Lariano e Velletri nella notte: morta una donna di circa 60 anni, due le auto coinvolte nel sinistro

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il drammatico sinistro stradale si è verificato su via Ariana, a meno di un chilometro dal centro abitato di Lariano, nei pressi di via Colle Ottorino. Due le auto coinvolte: su una viaggiava un gruppo di ragazzi, sull’altra la donna che purtroppo non ce l’ha fatta.

Le condizioni della vittima sono apparse disperate sin da subito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e le Forze dell’Ordine, per i rilievi di rito.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio