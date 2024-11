Dalle prime ore del pomeriggio, gli agenti del commissariato Casilino, con il supporto del reparto volo della Polizia di Stato, del reparto prevenzione crimine, delle unità cinofile e della polizia scientifica, stanno passando a setaccio alcune zone del quartiere di Tor Bella Monaca.

Blitz a Tor Bella Monaca: ecco cosa emerge dai controlli della Polizia di Stato

L’operazione “ad alto impatto” – disposta con ordinanza del questore di Roma – si inserisce nell’ambito della pianificazione della sicurezza della Polizia di Stato in vista del Giubileo indetto dal Sommo Pontefice per il 2025: una strategia che, pur privilegiando le aree del centro storico che saranno meta dei sensibili flussi di pellegrini in arrivo in vista degli eventi giubilari, non vuole trascurare l’orbita periferica della Capitale.

Ai posti di controllo attuati per l’identificazione di persone ed il controllo di veicoli, si sono affiancate verifiche mirate presso attività commerciali anche con il supporto di personale sanitario dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro.

Nell’ambito dei controlli, all’interno di un minimarket gestito da cittadini di origine extracomunitaria, sono stati rinvenuti prodotti alimentari scaduti comunque destinati alla vendita al dettaglio. A carico dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative ed è in corso di valutazione l’adozione di provvedimenti di sospensione della licenza.

Sono state poi attuate numerose perquisizioni, all’esito delle quali due soggetti sono stati tratti in arresto per violazione della normativa in materia di stupefacenti.

Cinque soggetti stranieri sono stati trovati privi di documenti utili al soggiorno sul territorio nazionale e, per l’effetto, accompagnati presso l’ufficio immigrazione per gli ulteriori approfondimenti del caso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.