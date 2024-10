Carta d’identità elettronica: nuovo open day a Roma

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 2 e 3 novembre con le aperture straordinarie degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sabato e domenica.

I dettagli

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile giovedì 31 ottobre, fino a esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024 GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52: sabato 2 novembre ore 8.30-16.30, domenica 3 novembre 8.30-12.30.

Foto di repertorio