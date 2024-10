Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Mentana, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Controlli a Mentana: arrestato un uomo per evasione, denunciate sei persone

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne italiano gravemente indiziato di evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo poiché gravemente indiziato di tentato furto in concorso in una villa nel comune di Monterotondo, avvenuto pochi giorni fa, è uscito di casa, venendo sorpreso alla guida di una utilitaria.

Sottoposto ad alcoltest, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito, venendo pertanto denunciato anche per guida sotto l’influenza dell’alcool. Altre 5 sono state le persone denunciate: un uomo ed una donna trovati in possesso di un coltello e un uomo in possesso di un bastone; un 44enne poiché, fermato a bordo di una utilitaria, trasportava, senza giustificato motivo, grimaldelli ed arnesi atti allo scasso; un 42enne italiano sorpreso in un terreno a lui riconducibile mentre coltivava una piantagione di marijuana, composta da 7 piante in ottimo stato vegetativo, dall’altezza di circa un metro e mezzo.

Altre 6 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato 150 veicoli. Elevate sanzioni al Codice della Strada per oltre 6.000 euro e sottoposto a fermo amministrativo un veicolo per 90 giorni.