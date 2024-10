Aeroporti di Fiumicino e Ciampino: posizioni aperte per addetti al carico e scarico bagagli

Nuove opportunità di lavoro presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino: ecco tutti i dettagli riportati da Circuito Lavoro.

I dettagli

La Regione Lazio ha recentemente annunciato nuove opportunità di lavoro presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Aviation Services S.p.A., azienda di handling aeroportuale, cerca 20 addetti alle attività di carico e scarico bagagli. Queste posizioni sono aperte a candidati con licenza media, anche senza esperienza pregressa.

Dettagli dell’offerta di lavoro

I posti disponibili sono destinati alla copertura delle operazioni di carico e scarico bagagli negli scali della capitale. Aviation Services S.p.A. è una società certificata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), attiva non solo negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ma anche in altre importanti città italiane come Napoli, Bologna e Venezia. La società offre supporto aeroportuale in diverse aree operative e, grazie a questa nuova selezione, intende potenziare il proprio personale di terra negli aeroporti romani.

Requisiti per i candidati

Le posizioni sono aperte a persone in possesso della licenza media. È richiesto un livello avanzato di conoscenza della lingua italiana (C1) e il possesso di una patente di guida di categoria B; il possesso della patente di categoria D è preferibile, ma non obbligatorio. Non è richiesta esperienza pregressa, permettendo così a chiunque soddisfi i requisiti di candidarsi per un ruolo nell’ambiente dinamico degli aeroporti.

Tipologia di contratto e condizioni di lavoro

Il contratto offerto è di tipo part-time orizzontale e a tempo determinato, con durata variabile a seconda delle esigenze operative. Sono previsti turni di lavoro flessibili, compresi turni notturni e nei weekend. In base alla performance e alle necessità aziendali, i contratti a termine potrebbero essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, aprendo la strada a una possibile crescita professionale.

Come candidarsi

I candidati interessati possono inviare la propria domanda entro il 31 marzo 2025. La procedura prevede l’invio di un modulo all’indirizzo email: asrecruiting@as-airport.it. Alla mail è necessario allegare un curriculum vitae dettagliato, preferibilmente in formato Europass (.doc o .pdf), completo di firma e autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per agevolare la gestione delle candidature, il file allegato deve essere nominato con il nome e cognome del candidato, mentre l’oggetto dell’email deve includere il codice di riferimento dell’annuncio: P856C07.

