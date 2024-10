Domenica mattina i Carabinieri della Stazione di Ceccano e della Sezione radiomobile del NOR della Compagnia CC di Frosinone, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne italiano che, in preda ad un forte stato di agitazione, ha aggredito con violenza i suoi familiari presenti in casa.

La vicenda

Nella mattinata, al numero di emergenza NUE 112, era arrivata una richiesta di intervento in Arnara (FR) da una minore di anni 14, per segnalare un’animata aggressione da parte del padre nei confronti della madre.

Quando sono giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte ad una situazione critica: l’uomo aveva aggredito la moglie con le forbici, sferrandole dei colpi alla schiena. Nella concitazione generale, era intervenuta la mamma della vittima che a sua volta veniva colpita violentemente con le forbici al petto e anche la minore, nel tentativo di fermare il padre, è stata ferita alla mano sinistra.

L’uomo, dopo essersi rifugiato nel bagno, è stato prelevato dai militari intervenuti e condotto negli della caserma di Ceccano. Le forbici, utilizzate per colpire le vittime, sono state rinvenute in un mobiletto del bagno e sottoposte a sequestro.

Sul posto è intervenuta l’autoambulanza che provvedeva ad accompagnare i feriti presso l’ospedale di Frosinone, dove sono stati visitati e refertati per le gravi lesioni riportate.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Frosinone in attesa della convalida dell’arresto.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.