Pontecorvo, contrabbando di gasolio agricolo: maxi sequestro ad una società

Un’importante operazione di servizio è stata svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione e delle

frodi fiscali perpetrate nel settore dei carburanti.

Le indagini della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, al termine di articolate indagini di

polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno eseguito un

provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale a quella sede, nei

confronti di una società di Pontecorvo (FR) attiva nel settore del commercio di carburante agricolo e per

autotrazione, e del suo amministratore pro tempore, per un ammontare di circa 1.500.000 euro.

Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino, supportate dalle risultanze di attività tecniche, di

indagini bancarie e accertamenti economico – finanziari, nonché dall’analisi di documentazione contabile ed

extra-contabile acquisita, hanno consentito di disvelare la presunta esistenza di una associazione per delinquere

finalizzata al contrabbando di gasolio agricolo, per oltre 1.470.000 litri, venduto a consumatori che non ne

avevano diritto.

In particolare, le indagini condotte, che allo stato vedono il possibile coinvolgimento di sette soggetti, tra

amministratori, autisti e personale amministrativo, hanno fatto emergere che la società avrebbe emesso nel tempo

fatture per vendita di gasolio agricolo nei confronti di circa 150 soggetti, tutti esercenti attività agricola, i quali,

sentiti dalle Fiamme Gialle, hanno riferito di non conoscere la società venditrice né il suo amministratore e di

non avere mai acquistato e ricevuto il prodotto agricolo oggetto delle fatture

Il gasolio agricolo, in quanto destinato all’impiego nella specifica attività, è assoggettato ad un’accisa inferiore e

sconta un’aliquota ai fini IVA agevolata del 10%, rispetto al carburante per autotrazione assoggettato all’aliquota del 22%, dal quale differisce esclusivamente per la colorazione del prodotto.

Per rendere le operazioni più veritiere, l’associazione emetteva i previsti documenti di trasporto del gasolio

agricolo, denominati e-DAS, indicando i dati identificativi dei falsi destinatari, compresi gli indirizzi di

consegna, anche se poi il prodotto veniva consegnato in altro luogo e ad altro soggetto, destinandolo, in tal

modo, a uso diverso, arrecando un grave danno all’Erario.

Infine, tali operazioni venivano suggellate con le fatturazioni per operazioni inesistenti, idonee a giustificare

l’uscita del prodotto dai magazzini della società, emesse nei confronti degli ignari imprenditori agricoli, che se le

ritrovavano immotivatamente sui propri cassetti fiscali.

Con il provvedimento cautelare reale il GIP presso il Tribunale di Cassino ha disposto il sequestro, anche per

equivalente, di denaro, beni mobili e immobili e quote societarie nei confronti della società e, in caso di

incapienza, nei confronti del suo amministratore pro – tempore, fino alla concorrenza della somma di circa

1.500.000 euro, corrispondente all’ammontare delle imposte evase.

Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al d.lgs. 106/2006, come modificato dal d.lgs. 188/2021 – nel

rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza

definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare

rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al

diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle

parti offese.

Foto di repertorio