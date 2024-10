La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato, alle ore 21.20 del 27 ottobre in Via Veroli nel Comune di Palestrina, la Squadra di zona VF 24/A con il carro Autoprotettori per un incendio di un appartamento.

Palestrina, fiamme in un appartamento: salvate cinque persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sprigionate al piano terra, dove stava bruciando una stanza. Il personale giunto sul posto ha soccorso e tratto in salvo 5 persone della quali due disabili, un uomo di 58 anni ed una donna di 84, che a causa del denso fumo rimanevano intossicati.

Una volta assicurati alle cure dei sanitari del 118, le persone coinvolte sono state immediatamente trasportate presso il più vicino ospedale, in codice rosso. L’appartamento, dopo aver estinto l’incendio, è stato interdetto. Sul posto anche i carabinieri.

Potrebbero seguire aggiornamenti.