Due diversi incidenti nella serata di ieri, 26 ottobre 2024: uno è avvenuto a Tor San Lorenzo, l’altro a Segni, entrambi nella provincia di Roma.

Incidenti in provincia di Roma: morto un 17enne a Tor San Lorenzo, ferito un 31enne a Segni

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il primo incidente è avvenuto a Tor San Lorenzo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto: in seguito all’impatto è deceduto il giovanissimo centauro, di soli 17 anni. L’automobilista, un 45enne di Palestrina, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Poco più tardi un altro grave incidente si è verificato a Segni, sempre in provincia di Roma. Coinvolte due auto: un uomo di 31 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi.

Potrebbero seguire aggiornamenti su entrambi gli episodi.

Foto di repertorio