Disagi con l’acqua in provincia di Frosinone: ecco quando, i dettagli

Disagi con l’acqua in provincia di Frosinone nella giornata di martedì, 29 ottobre 2024: i dettagli forniti dal portale di Acea.

Si comunica che, nell’ambito delle attività di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio erogato, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi su condotta adduttrice dell’acquedotto Tufano in Via della Pietra Rotonda, nel Comune di Frosinone, martedì 29 ottobre dalle 19:00 alle 22:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Arnara : via Colle Ciotoli, via Colle Leo, via Colle Nola, via Coste Cannucce, via San Leo, via Selvadonna, via Selva Ilia.

: via Colle Ciotoli, via Colle Leo, via Colle Nola, via Coste Cannucce, via San Leo, via Selvadonna, via Selva Ilia. Comune di Ceccano : via Aia Del Tufo, via Anime Sante, via Antonio Gramsci, via Armando Diaz, via Aurelio Tiratelli, via Badia, piazza Berardi, via Borgo Berardi, via Borgo Santa Lucia, vicolo Borgo Berardi, via Campitelli, via Campo Traiano, via Canterello, via Cantinella, via Cardegna, via Casamarciano, via Casette, piazza Castello, via Cetrella, via Cimenzano, via Collami, località Colle San Paolo, via Colle Antico, via Colle Campanaro, via Colle Ceci, via Colle Della Guardia, via Colle Lami, via Colle Leo Basso, via Colle Migliore, via Colle Pirolo, via Colle Rosso, via Colle San Paolo, via Colle San Sebastiano, via Colle Santa Maria, strada Comunale Calderari, strada Comunale Colapietro, strada Comunale Costa Paternò, strada Comunale Della Grotta Selva, strada Comunale Diramazione Gorghe, strada Comunale Mandrone, strada Comunale Ponticello, strada Comunale Vitoschi Di Sopra, località Cosa, via Cosa, via Del Boschetto, via Del Calvario, via Del Cimitero, via Del Ponte, via Del Purgatorio, via Del Sacco, corso Della Repubblica, via Della Costituzione, via Della Pergola, via Della Valle, via Dell’olmo, via Dell’olmo IV traversa, via Due Cone, via Erofila Mestore, piazzale Europa, viale Fabrateria Vetus, località Faito, via Fontana Dei Piatti, via Fontanelle, via Fosso Fedele, via Gaeta, via Gaetano Latini, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Giacomo Matteotti, via Gioachino Rossini, piazza Gizzi, traversa I Di via Cirello, traversa I Di via Gaeta, traversa I Di via Marano, traversa I Di via Matteotti, traversa I Di via San Francesco, traversa II Di via Matteotti, traversa II Di via San Francesco, traversa III Di via Matteotti, via La Botte, via La Spina, via Madonna Del Carmine, via Madonna Della Pace, via Madonna Delle Grazie, via Maiura, via Marano, via Mola Vecchia, via Montano, via Morolense, via Mulino San Rocco, via Ospedale Nuovo, via Osteria, località Pantano, via Pantano, via Paolina, via Paolo Borsellino, via Passo Del Cardinale, via Per Frosinone, via Peschieta, via Pete Montana, via Pezze D’ischia, via Pischito, località Pisciarello, via Pisciarello, via Pofi, via Ponte Mazzacane, via Ponticino, piazza Principe Umberto, via Principe Umberto, via Rio, via S.Guinziano, località Sacco, via San Francesco D’assisi, via San Quinziano, via San Rocco,via San Sebastiano, località Santa Maria A Fiume, via Santa Maria A Fiume, via Santa Maria Goretti, via Sdrucciolo, via Stazione, via Stupparoli, via Torretta Cese, via Vigne Vecchie, via Villaggio Unrra.

: via Aia Del Tufo, via Anime Sante, via Antonio Gramsci, via Armando Diaz, via Aurelio Tiratelli, via Badia, piazza Berardi, via Borgo Berardi, via Borgo Santa Lucia, vicolo Borgo Berardi, via Campitelli, via Campo Traiano, via Canterello, via Cantinella, via Cardegna, via Casamarciano, via Casette, piazza Castello, via Cetrella, via Cimenzano, via Collami, località Colle San Paolo, via Colle Antico, via Colle Campanaro, via Colle Ceci, via Colle Della Guardia, via Colle Lami, via Colle Leo Basso, via Colle Migliore, via Colle Pirolo, via Colle Rosso, via Colle San Paolo, via Colle San Sebastiano, via Colle Santa Maria, strada Comunale Calderari, strada Comunale Colapietro, strada Comunale Costa Paternò, strada Comunale Della Grotta Selva, strada Comunale Diramazione Gorghe, strada Comunale Mandrone, strada Comunale Ponticello, strada Comunale Vitoschi Di Sopra, località Cosa, via Cosa, via Del Boschetto, via Del Calvario, via Del Cimitero, via Del Ponte, via Del Purgatorio, via Del Sacco, corso Della Repubblica, via Della Costituzione, via Della Pergola, via Della Valle, via Dell’olmo, via Dell’olmo IV traversa, via Due Cone, via Erofila Mestore, piazzale Europa, viale Fabrateria Vetus, località Faito, via Fontana Dei Piatti, via Fontanelle, via Fosso Fedele, via Gaeta, via Gaetano Latini, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Giacomo Matteotti, via Gioachino Rossini, piazza Gizzi, traversa I Di via Cirello, traversa I Di via Gaeta, traversa I Di via Marano, traversa I Di via Matteotti, traversa I Di via San Francesco, traversa II Di via Matteotti, traversa II Di via San Francesco, traversa III Di via Matteotti, via La Botte, via La Spina, via Madonna Del Carmine, via Madonna Della Pace, via Madonna Delle Grazie, via Maiura, via Marano, via Mola Vecchia, via Montano, via Morolense, via Mulino San Rocco, via Ospedale Nuovo, via Osteria, località Pantano, via Pantano, via Paolina, via Paolo Borsellino, via Passo Del Cardinale, via Per Frosinone, via Peschieta, via Pete Montana, via Pezze D’ischia, via Pischito, località Pisciarello, via Pisciarello, via Pofi, via Ponte Mazzacane, via Ponticino, piazza Principe Umberto, via Principe Umberto, via Rio, via S.Guinziano, località Sacco, via San Francesco D’assisi, via San Quinziano, via San Rocco,via San Sebastiano, località Santa Maria A Fiume, via Santa Maria A Fiume, via Santa Maria Goretti, via Sdrucciolo, via Stazione, via Stupparoli, via Torretta Cese, via Vigne Vecchie, via Villaggio Unrra. Comune di Ferentino : via Forma Coperta.

: via Forma Coperta. Comune di Frosinone: strada A.S.I. Numero 1, via Armando Fabi, strada Asi, via Casale Marini, via Colle, via Degli Anziati, via Dei Monti Lepini, Autostrada Del Sole, via Del Casale, via Del Sambuco, via Della Dogana, via Delle Centurie, via Delle Cinque Vie, via Delle Noci, via Ecetra, via Faito, via Fontana Del Melo, via Foresta Le Monache, via Giovanni Agusta, via Gorgoni, località Le Rase, via Le Lame, via Le Rase, via Marittima, via Marittima, via Mola D’atri, via Morolense, via Sodine, strada Statale 156 Monti Lepini, via Tomoli, via Tumoli, località Valle Contessa, via Valle Contessa, via Vetiche.

Per le seguenti zone, il ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore 16:00: piazzale Alessandro Kambo, via Alessandro Ciamarra, via Antonello Da Messina, via Antonio Valente, largo Arturo Toscanini, viale Austria, via Beata Maria De Matthias, via Carlo Conti, via Claudio Monteverdi, Circonvallazione Colle Timio, via Colle Del Vescovo, via Colle Timio, via Cosenza, via Dei Ciclopi, via Dei Monti Lepini, via Del Casone, via Del Tufo, via Don Giovanni Minzoni, via Ecetra, via Enrico Fermi, piazza Europa, viale Europa, via Faito, via Fedele Calvosa, via Fontana Sambuco, via Fontana Unica, via Fornaci, corso Francia, via Giacomo Puccini, via Giovacchino Rossini, via Giovan Battista Pergolesi, via Giovanni Battista Grappelli, viale Giuseppe Verdi, viale Grecia, corso Lazio, piazza Lazio, località Le Rase, via Le Rase, via Lestra Del Cerro, via Licinio Refice, via Madonna Delle Rose, via Marittima, via Metabo, via Ottorino Respighi, via Piave, via Pier Delle Vigne, via Pier Luigi Da Palestrina, via Pietro Mascagni, viale Portogallo, via Rieti, via Sacra Famiglia, via San Giuliano, piazza Sandro Pertini, località Selva Dei Muli, via Selva Casarino, via Selva Dei Muli, via Selva Piana, via Selva Polledrara, via Selvotta, viale Spagna, strada Statale 156 Monti Lepini, via Tomaso Albinoni, via Tommaso Landolfi, via Vado Del Tufo, via Valle Fioretta, via Vincenzo Bellini, via Vincenzo Simoncelli, viale Volsci).

Comune di Pofi : via Caragno, via Carbura, via Casilina Sud via Fontana, via Castagneto, via Castagnola, via Codete, via Colle Della Grotta, via Colle Papacchio, via Colle Tignoso, via Colle La Guardia, via Dell’arciprete, via Ferrara, via Forestella, via Lignite, via Padre Silvestro De Nardis, via Pantane, via Pastene, via Perilli, via Rivo, via SP 14, via SP15, via Sterparo Pacione, via Varane.

: via Caragno, via Carbura, via Casilina Sud via Fontana, via Castagneto, via Castagnola, via Codete, via Colle Della Grotta, via Colle Papacchio, via Colle Tignoso, via Colle La Guardia, via Dell’arciprete, via Ferrara, via Forestella, via Lignite, via Padre Silvestro De Nardis, via Pantane, via Pastene, via Perilli, via Rivo, via SP 14, via SP15, via Sterparo Pacione, via Varane. Consorzio ASI: fornitura da acquedotto Acea Ato5 presso edificio Selva dei Muli di Frosinone.

Acqualatina SpA: fornitura per Comune di Giuliano di Roma verso centrale Palombara.

Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore 22:00, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

