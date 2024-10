Castelli Romani, arriva il titolo di “Città Italiana del Vino 2025″

La città di Velletri si aggiudica il titolo “Città Italiana del Vino 2025″, insieme ai comuni di Marino, Nemi, Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio e Lariano.

L’adesione alla candidatura era avvenuta con la deliberazione di Consiglio Comunale, del 23 aprile 2024.

A ritirare il titolo, per Velletri, saranno il Sindaco, Ascanio Cascella e l’Assessore all’Agricoltura, Cristian Simonetti, presso la città di Stresa, dove si terrà l’assemblea Nazionale di Città del Vino.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale di Velletri

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante titolo, in quanto rappresenta un riconoscimento fondamentale per le aziende del territorio. Questa competizione, molto importante, rappresenta un cambio di passo per Velletri e per i Castelli Romani. Infatti, la stessa candidatura era volta a perseguire le finalità e i valori promossi dall’Amministrazione comunale, in questo specifico ambito, quali il sostegno e lo sviluppo del territorio nell’attività di coltivazione della vite e nella produzione di vini di alta qualità. Pertanto, questo riconoscimento evidenzia anche il nostro impegno nel promuovere il territorio di Velletri”, ha commentato il Sindaco Ascanio Cascella.

“Ringrazio per questo titolo, che è l’evidente frutto di un impegno corale. Ci aspetta un lavoro intenso, anche in vista del Giubileo e questo riconoscimento rappresenta un’attrazione per la città di Velletri. Questo grande risultato è anche una conseguenza dell’impegno della Regione Lazio, nella figura dell’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, che promuove in Italia e all’estero le eccellenze regionali”, ha dichiarato l’Assessore Cristian Simonetti.

Foto di repertorio