Colleferro – Incidente in via delle Betulle nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre 2024.

Incidente a Colleferro, auto contro un palo in via delle Betulle. Ecco cosa è successo

Stando a quanto riferito a questa Redazione, in via delle Betulle, a Colleferro, un’auto sarebbe finita contro un palo della luce. Ignota l’esatta dinamica del sinistro: al momento sembrerebbe che non ci fossero altri veicoli coinvolti.

Presenti sul posto un’autoambulanza e le Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio