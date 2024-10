Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del sindaco di Velletri in merito all’impianto di produzione di biometano in zona Colle San Clemente, garantendo sempre il diritto di replica.

Le dichiarazioni

“L’impianto di produzione di biometano in zona Colle San Clemente, è stato autorizzato con determina dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale N°20446 del 09/02/2021. Rammento che alla guida della città di Velletri vi era l’Amministrazione targata PD che, nonostante la buona volontà e i soldi spesi, purtroppo, ha perso i giudizi avanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato.

Chiarito, quindi, che l’impianto in questione è figlio della filiera Zingaretti – Gualtieri – Pocci, vigileremo costantemente al fine di garantire il rispetto degli obblighi normativi circa le emissioni in atmosfera e cercheremo di trasferire alla città di Velletri e alla zona interessata una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali”. – Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.