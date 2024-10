Proseguono le attività di contrasto dell’Arma allo spaccio di stupefacenti nel comune capoluogo: martedì pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno arrestato un 30enne trovato in possesso di oltre 75 grammi di hashish.

Droga a Frosinone: arrestato un pusher di 30 anni. I dettagli

Da giorni i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno focalizzato la loro attenzione attorno alla zona di piazza Pertini, ove, già nel weekend, hanno sorpreso e denunciato a piede libero una persona colpita da foglio di via obbligatorio che non sarebbe potuta tornare nel comune di Frosinone e hanno segnalato alla Prefettura un consumatore di sostanze stupefacenti trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Questa volta i militari sono riusciti ad individuare uno degli spacciatori della zona. Quando l’uomo ha compreso che i Carabinieri gli si stavano avvicinando a lui, ha tentato di disfarsi dell’hashish che custodiva in un sacchetto in cellophane, lanciandolo lontano. Ma ormai era troppo tardi: i Carabinieri stavano ormai monitorando ogni suo movimento e, prontamente recuperato il sacchetto, hanno accertato che al suo interno conteneva un panetto di hashish da 75 grammi. L’uomo è stato pertanto condotto alla Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo, ove, nel rispetto del pudore e della dignità personale, è stato sottoposto ad una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire anche un bilancino di precisione e denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno sequestrato la droga, il denaro ed il bilancino ed hanno proceduto all’arresto dell’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. L’Ufficio GIP presso il Tribunale di Frosinone, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.