Questa notte, 25 ottobre 2024, alle ore 1.45, l’APS 16A è intervenuta sull’Autostrada del Sole direzione sud nei pressi di Colleferro per incidente stradale.

A1, brutto incidente a Colleferro: tre feriti. Coinvolti un mezzo pesante e due auto

Nell’urto sono state coinvolte due autovetture ed un mezzo pesante. Uno dei conducenti delle autovetture è stato estratto con l’ausilio del Carro Fiamma 10 ed assicurato ai sanitari.

Tre feriti totali, non in pericolo di vita. Il Tratto autostradale interessato è stato temporaneamente interdetto per il tempo necessario all’effettuazione dei rilievi.

Foto di repertorio