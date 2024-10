Paliano, non rispetta gli obblighi della sorveglianza speciale: nei guai una 47enne

Nel pomeriggio del 21 ottobre, i Carabinieri di Paliano (FR), su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare una donna 47enne, già nota alle cronache giudiziarie.

L’intervento dei Carabinieri

La donna ritenuta socialmente pericolosa era stata sottoposta alla sorveglianza speciale nel comune di Paliano, ma durante l’esecuzione del provvedimento aveva manifestato, fin da subito, una certa insofferenza al rispetto delle prescrizioni che le erano state inflitte.

Le reiterate violazioni agli obblighi cui era sottoposta non erano sfuggite all’occhio vigile dei Carabinieri addetti alla vigilanza che subito avevano provveduto ad informare la competente A.G..

Nei giorni scorsi i Militari della locale Stazione hanno bussato alla sua porta e dopo averla condotta in caserma gli hanno notificato l’ordinanza di espiazione pena e contestuale sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari dovendo espiare la pena di mesi 3 di arresto per reiterate violazioni agli obblighi della sorveglianza speciale di P.S. commessi a Paliano in epoca risalente al 2017.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata condotta presso la sua abitazione di Paliano dove espierà la pena che le è stata comminata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.