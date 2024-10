Ospedale dei Castelli, un sabato di speranza e sorrisi: arrivano i supereroi acrobati

Sabato 26 ottobre 2024 sarà una giornata che rimarrà nei cuori dei bambini e delle loro famiglie all’Ospedale dei Castelli. A partire dalle ore 11:00, le finestre e i tetti dell’ospedale si trasformeranno in un palco per un’esibizione che non potrà essere dimenticata: i supereroi preferiti dai più piccoli, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si caleranno dal tetto in una spettacolare discesa acrobatica. Il loro messaggio è semplice ma potente: forza, coraggio e speranza.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione ABIO ROMA ODV (Associazione per il Bambino In Ospedale, presente da anni presso l’ospedale del Castelli Romani) in collaborazione con l’Associazione SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS, gode del supporto dell’associazione di clown Nasi Vagabondi e della gruppo giovani della CRI Appia e dimostra come realtà diverse possano unirsi per portare sollievo e magia ai bambini ricoverati.

L’evento testimonia l’impegno di entrambe le associazioni nel rendere più umano e accogliente il percorso di cura dei piccoli pazienti e cercando, con questa iniziativa, di portare un soffio di gioia e di speranza, e di lasciare un ricordo indelebile nei piccoli pazienti e nelle loro famiglie.

Dopo l’emozionante esibizione, i volontari ABIO e i supereroi incontreranno i piccoli pazienti, regalando loro un momento di gioia, un messaggio speciale e tante sorprese. Risuoneranno risate e sorrisi, portando luce in una battaglia che, per molti, è la più difficile: quella contro la malattia.

Dietro le maschere e i costumi si celano i volontari dell’Associazione SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, che con dedizione e amore, trasformano il loro tempo in un dono prezioso per i bambini e le famiglie. Anna Marras, fondatrice dell’associazione, racconta con emozione: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di speranza nel cuore di ogni bambino. La malattia è un avversario terribile, ma vogliamo ricordare a questi piccoli guerrieri che dentro di loro hanno una forza straordinaria. Ogni sorriso che nasce nei reparti è un dono, e ogni abbraccio porta con sé un messaggio: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

La magia di questa iniziativa è proprio nella semplicità dei gesti: un saluto dalla finestra, una mano tesa, un abbraccio. In un attimo, quel corridoio di ospedale si trasforma in un mondo pieno di speranza, dove ogni bambino è il protagonista di una storia di coraggio e resilienza.

Anche il Commissario Straordinario della Asl Roma 6, il dott. Francesco Marchitelli, ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento: «Accogliere queste iniziative nel nostro ospedale ci riempie di gioia. I supereroi acrobatici non solo donano sorrisi, ma anche forza e speranza. Vedere i volti dei nostri piccoli pazienti illuminarsi è qualcosa che va oltre la cura. A nome di tutta la Asl Roma 6, voglio ringraziare questi straordinari volontari per il loro impegno. Regalano momenti di felicità in un percorso difficile, ricordando a tutti noi che la speranza è il dono più prezioso».

La giornata si preannuncia non solo come un evento spettacolare, ma come un potente promemoria del valore della solidarietà, della gioia condivisa e della forza interiore che ciascuno di noi, soprattutto i più piccoli, può trovare dentro di sé. Perché, in fondo, i veri supereroi non portano solo mantelli e maschere: a volte, si nascondono nei cuori di coloro che, ogni giorno, combattono le loro battaglie più difficili con coraggio e determinazione.