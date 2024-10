Roma, panico su un bus: aggredisce autista in preda ad un raptus

Attimi di terrore questa mattina verso mezzogiorno quando sulla linea Atac 61, all’altezza di via Morgagni, un 30enne senza fissa dimora ha dato in escandescenze costringendo l’autista a fermare il mezzo per farlo scendere.

A quel punto il 30enne si è scagliato contro l’autista causandogli diverse ferite ed ecchimosi tali da richiedere successivamente l’ausilio del 118. Solo la prontezza di 2 agenti della polizia locale del 2°gruppo Sapienza, diretti dal Dott. Massimo Fanelli, ha evitato il peggio al conducente.

I due agenti hanno bloccato l’esagitato, ponendolo in stato di arresto, poiché si è reso autore anche di violenza e resistenza a pubblici ufficiali, nonché di interruzione di pubblico servizio, e hanno richiesto l’ausilio di altre pattuglie per proseguire i rilievi di rito.

I commenti dei Sindacati

A rendere nota la vicenda è il Sindacato dei caschi bianchi UGL: “Non possiamo non plaudire la prontezza e il coraggio dei due agenti del gruppo Sapienza, tra l’altro due ragazzi di nuova nomina- dichiara il coordinatore romano UGL, Paolo Emilio Nasponi- , questa è la dimostrazione che la P.L. è ormai l’unico vero presidio di polizia a controllo del territorio, il primo aiuto a cui il cittadino può rivolgersi tempestivamente. Ed è per questo che va rivista al più presto la pianta organica ma soprattutto le tutele che un Corpo come il nostro non vede riconosciute, come vera Polizia di prossimità.”

Sull’episodio è intervenuto anche il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che, in una nota del Segretario Romano Marco Milani, denuncia: “Neanche l’altro giorno, il nostro personale, a seguito di deliberato investimento, è dovuto arrivare ad aprire il fuoco davanti un campo nomadi. Questa è la situazione della sicurezza nella Capitale e la ormai preponderante presenza della polizia locale, rispetto alle pattuglie delle altre forze presenti sul territorio, ci rende a tutti gli effetti quotidianamente forza di Polizia. Sindaco e Governo smettano di girarsi dall’altra parte, riconoscendo il nostro operato con legge di riforma e contrattazione adeguata“, concludono dal Sindacato.

