I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne di Sora, già censito in banca dati forze di polizia, per “tentato furto aggravato”.

Furto di carburante sulla Ferentino-Sora: arrestato un 34enne in flagranza di reato

I fatti si sono verificati all’interno dell’aria di servizio “Veroli Est” lungo il tratto stradale della Ferentino – Sora, quando, durante la notte, il gestore dell’impianto di distribuzione di carburanti ha notato, dalle immagini di videosorveglianza, una persona armeggiare presso le pompe dedite al rifornimento.

Subito allertava la Centrale Operativa dei Carabinieri di Alatri che immediatamente ha inviato la pattuglia del Nucleo Radiomobile di servizio per il controllo del territorio.

I militari giunti sul posto hanno sorpreso il giovane, con le mani ed i vestiti intrisi di gasolio, che con un taglierino aveva tranciato i tubi di gomma delle pompe di distribuzione del carburante ed aveva versato il combustibile all’interno di alcuni recipienti.

Una volta giunto sul posto il gestore dell’impianto, l’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriore dispersione di carburante. La visione dell’immagine del video di sorveglianza ha permesso di ricostruire i fatti come sopra indicati.

L’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di mercoledì.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.