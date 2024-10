I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 55enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anzio, sequestrati oltre 10 kg di oppio: arrestato un 55enne. Ecco tutti i dettagli

Nello specifico, al termine di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato l’uomo, già noto poiché arrestato a marzo scorso per detenzione di diversi chili di oppio, aggirarsi in modo sospetto in via Mercurio, nei pressi del quartiere Zodiaco. Dopo qualche minuto di osservazione, i militari hanno sorpreso il 55enne mentre consegnava un sacchetto in plastica a un connazionale, pertanto incuriositi hanno deciso di bloccarli per un controllo.

A seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 12 chili di oppio in bulbi essiccati, divisi in buste da 100 g l’una, uguali a quelle sequestrate all’acquirente, poi identificato in un 37enne.

Per questo motivo, il 55enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.