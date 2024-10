Roma Sud, chiusure notturne della stazione di Monteporzio Catone

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, secondo il seguente programma.

Il programma

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE:

per consentire la rimodulazione di un cantiere necessario per attività connesse ad un vasto incendio che aveva interessato la scarpata laterale, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 25 ALLE 2:00 DI SABTO 26 OTTOBRE

per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.

Foto di repertorio