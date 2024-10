Roma, aveva in casa 8 tartarughe di terra in una gabbia: denunciata

I Carabinieri della Stazione Roma Vitinia, con l’ausilio dei colleghi Forestali del Raggruppamento CITES di Fiumicino, hanno recuperato otto tartarughe di terra detenute da una donna di 50 anni ed esposte in gabbia.

I dettagli e l’intervento dei Carabinieri

I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione hanno denunciato la 50enne, gravemente indiziata di tenere, senza le prescritte autorizzazioni, 8 esemplari di “Testudo hermanni”.

I rettili, ricoverati in buono stato di salute, sono stati successivamente trasportati per la custodia presso un apposito centro di biodiversità del Lazio.

Per la donna invece è scattata la denuncia in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.