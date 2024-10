Riparte il dialogo tra Cotral e le Organizzazioni sindacali per migliorare la sicurezza degli operatori di front line del trasporto pubblico locale, avviare nuove assunzioni e incrementare la produttività.

Accordo Cotral-Sindacati: 100 nuovi autisti e più sicurezza per tutti. Ecco i dettagli

L’intesa, siglata il 18 ottobre, rappresenta un passo significativo verso una collaborazione più stretta e proficua tra l’azienda e le principali sigle sindacali del settore, nella direzione degli obiettivi del Piano industriale.

L’accordo, a cui hanno partecipato il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, e i rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisal, Fast Slm, Orsa e Usb prevede una serie di misure per garantire maggiore tutela del personale e migliorare le condizioni di lavoro. L’obiettivo principale da conseguire è la sicurezza a bordo dei mezzi, con l’introduzione di nuove tecnologie e il potenziamento delle squadre di controllo nei nodi più critici della rete regionale.

Tra le principali novità, la mappatura delle linee considerate a rischio, su cui verranno attuati interventi specifici. Sarà, inoltre, potenziata la presenza delle squadre di verifica sul territorio e i bus di nuova generazione saranno progressivamente dotati di video-sorveglianza collegata in tempo reale con la Centrale Operativa. Cotral introdurrà anche un sistema di allarme silenzioso (panic button) per consentire l’intervento rapido delle forze dell’ordine, oltre all’uso di bodycam per il personale maggiormente esposto alle aggressioni. I nuovi dispositivi antiaggressione saranno immediatamente sperimentati sulle linee più a rischio, a partire da novembre.

Un altro aspetto chiave dell’intesa è la formazione del personale, con azioni specifiche su prevenzione, gestione dei conflitti e utilizzo dei nuovi sistemi di sicurezza. Questo percorso di aggiornamento garantirà una maggiore preparazione e professionalità ai lavoratori.

Sul fronte delle assunzioni, l’accordo prevede un piano con l’ingresso di 100 nuovi autisti con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, con possibilità di proroga e/o stabilizzazione sulla base degli scenari di avvio delle Unità di Rete. A ciò si aggiunge, in attesa dell’approvazione definitiva del Piano assunzionale, la selezione già in corso di 50 autisti con contratto di somministrazione della durata di un anno per rafforzare immediatamente e in modo significativo il personale operativo che sarà impiegato nel potenziamento di servizio programmato per l’anno giubilare.

L’accordo segna la conclusione positiva delle procedure di raffreddamento e conciliazione e apre una nuova fase di collaborazione fra l’azienda e i sindacati, con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e il servizio reso ai cittadini.

Foto di repertorio