Venerdì 18 ottobre a Civitavecchia, intorno alle ore 02:30 di notte, nei pressi di un edificio sito nel parcheggio adiacente la Stazione ferroviaria, è stata segnalata la presenza di una donna priva di vita.

Femminicidio a Civitavecchia, donna uccisa nei pressi della stazione. Il presunto assassino è il compagno, che aveva già il braccialetto elettronico

Sul posto sono intervenuti sia il locale Commissariato di P.S. sia il 118, che constatava il decesso di una donna di nazionalità rumena di anni 56. I primi accertamenti, purtroppo, vanno nella direzione dell’ennesimo femminicidio in Italia, questa volta ad opera di un suo connazionale, subito sottoposto in stato di fermo.

Gli elementi raccolti nell’immediatezza raccontano di soggetto fermato perché indiziato di omicidio pluriaggravato in danno della sua compagna. In precedenza, infatti, è stato indagato per atti persecutori nei confronti della stessa persona, fatti per cui veniva tempestivamente raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con prescrizione di mantenersi a una distanza non inferiore ai 500 metri dalla stessa e con applicazione dei dispositivi elettronici di controllo (cd. “braccialetto elettronico”).

In particolare, all’indagato era stato applicato un braccialetto elettronico e gli era stato messo a disposizione un cellulare per segnalare l’eventuale avvicinamento alla sua compagna.

Anche alla vittima era stato consegnato un cellulare per intercettare l’eventuale avvicinamento del suo compagno.

In sede di ispezione della salma, in attesa degli esiti dell’esame autoptico disposto dal P.M., sul corpo sono stati evidenziati segni sintomatici di soppressione per soffocamento e altre lesività riconducibili ad aggressione.

Sul posto è intervenuto il P.M. nella persona della Dott.ssa Frattin per il coordinamento delle indagini sotto la direzione dello scrivente.

La vittima, così come il suo presunto assassino, dai primi accertamenti, sono risultati entrambi etilisti e senza fissa dimora. Indagini tecniche e le prime informazioni raccolte hanno consentito di indirizzare le indagini sulla persona poi fermata.

L’esito degli accertamenti investigativi allo stato delle indagini.

La vicenda di sangue è allarmante e di eccezionale gravità e si iscrive nel triste rosario dei femminicidi che hanno toccato solo nel 2024 quota quasi 70. Si annota che, nonostante le precauzioni adottate e imposte dal caso, mentre lo strumento elettronico del braccialetto e del cellulare sono stati trovati in possesso del presunto assassino, purtroppo la vittima è risultata sprovvista del cellulare, pure assegnatole, così impedendo la funzione di segnalare per tempo la presenza nelle immediate vicinanze della vittima del suo probabile aguzzino.

Alla luce della letteratura criminale cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, l’Ufficio requirente di Civitavecchia purtroppo è costretto a registrare anche nel proprio Circondario il triste fenomeno dell’accanimento su persone fragili e indifese. Infatti, solo pochi giorni orsono a Santa Marinella una donna è scampata alla morte del suo feritore nonostante le martellate ricevute. Questa volta, la vittima non ha avuto la stessa fortuna.

Lo stato del procedimento penale in corso rilascia, comunque, sullo sfondo un soggetto attinto da sola gravità indiziaria in stato di fermo, in attesa di sviluppare pienamente il suo diritto di difesa, impregiudicata la sua innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Si ribadisce che, nei limiti ordinamentali e di tutela delle dinamiche in corso, il Commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia ha proceduto al fermo dell’indiziato e il P.M. di Civitavecchia, condividendone l’operato, ne ha richiesto la convalida al Gip del Tribunale di Civitavecchia.

Foto di repertorio