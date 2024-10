Roma – Incessante l’impegno della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica nell’ambito delle attività dirette al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: sono 4 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore.

Lotta allo spaccio nella Capitale: sequestrati cinque chili di droga, arrestate quattro persone nelle ultime ore

La prima attività è scattata in via Federico Borromeo, quando i poliziotti del XIV Distretto Primavalle, coadiuvati dall’essenziale supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Roma, hanno effettuato un servizio mirato a smantellare una piazza di spaccio di cocaina e hashish diretta alla vendita al dettaglio e allo smercio di quantitativi ingenti.

Nel contesto di edilizia popolare cosiddetto “Cancelletti”, è stato l’impeccabile fiuto del cane antidroga “Faro” a rivelare la probabile presenza di sostanza stupefacente nelle vicinanze della porta d’ingresso di un’abitazione. All’interno della stessa, gli agenti hanno identificato due donne ed un uomo ed hanno rinvenuto, tra le varie camere, 40.000 dosi di hashish – per un peso complessivo di circa 4 kg – e oltre 900 di cocaina – per un peso totale di 200 grammi – nonché diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti, i tre occupanti dell’appartamento – identificati per due donne, di 51 e 35 anni, ed un uomo di 33 anni, tutti italiani –sono stati tratti in arresto.

Un’altra operazione, condotta dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, ha portato all’arresto di un 72enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo ha catturato l’attenzione dei poliziotti in via Vasco de Gama allorché, a bordo di un’auto, alla loro vista, ha oltrepassato un incrocio col semaforo rosso.

Quando gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno fermato per un controllo, sono stati sin da subito insospettiti sia dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, sia dal forte odore di hashish: dopo aver esteso il controllo al veicolo, all’interno del bagagliaio, occultati nel vano della ruota di scorta, i poliziotti hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg.

Al termine di rito, pertanto, l’uomo – un 72enne italiano – è stato tratto in arresto.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo, gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.