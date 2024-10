I Carabinieri della Stazione di Anagni (FR), nella tarda mattina del 16 ottobre scorso, hanno arrestato una 27enne sorpresa a rubare in un centro commerciale della Città dei Papi.

Anagni, sorpresa a rubare in un centro commerciale: arrestata 27enne. Intervengono i Carabinieri

La presenza della donna non è sfuggita all’occhio attento dei Carabinieri della locale Stazione che, coordinati dal superiore Comando Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno subito intuito che la presenza della donna, in una zona ad alta densità commerciale come quella di Osteria della Fontana di Anagni, non era casuale e pertanto l’hanno subito fermata e sottoposta ad un accurato controllo.

Nella borsa della donna sono stati trovati prodotti cosmetici e profumi risultati rubati poco prima in un negozio della zona.

La merce per un valore complessivo di circa 500€ è stata subito restituita agli aventi diritto mentre la donna è stata accompagnata in caserma, dichiarata in stato di arresto e posta a disposizione dell’A.G.. Nel tardo pomeriggio di ieri presso il Tribunale di Frosinone si è celebrata l’udienza di convalida al termine della quale i Giudici, ritenendo legittimo il provvedimento adottato dalla Polizia Giudiziaria, hanno convalidato l’arresto.

Massima è l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Anagni tesa al contrasto dei fenomeni delittuosi di natura predatoria ai danni di centri commerciali, industriali e abitazioni private.

I servizi di prevenzione dei Carabinieri di Anagni proseguiranno senza soluzione di continuità con l’obiettivo di continuare ad assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di una serena convivenza sociale ed incrementare i livelli di sicurezza percepita dalla popolazione.

In ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza, è obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura pre-cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto; la sua posizione sarà definitivamente vagliata dalla Autorità Giudiziaria.