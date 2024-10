A1. Brutto incidente tra due camion, uno si ribalta: code tra Cassino e San Vittore

A1 – Code tra Cassino e San Vittore per un brutto incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 ottobre 2024, tra due camion.

A1, code tra Cassino e San Vittore per incidente

Sulla A1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Caianello, in direzione di Napoli, si registrano 4 km di coda, con tendenza all’aumento, per un incidente avvenuto all’altezza del km 686, che ha visto il coinvolgimento di 2 camion di cui uno ribaltato.

In alternativa, per chi è diretto verso Napoli, consigliamo di uscire a San Vittore, seguire la strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Caianello.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

San Vittore-Caianello – Tratto Chiuso – (A1 Km 701.1 – direzione: Napoli) (18/10/2024 15:45)

Tratto Chiuso tra San Vittore e Caianello per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Caianello. Uscita consigliata provenendo da Roma: Pontecorvo.

Cassino-San Vittore – Coda – (A1 Km 679.0 – direzione: Napoli) (18/10/2024 15:50)

Coda di 1 km tra Cassino e San Vittore per Tratto Chiuso

Caianello-San Vittore – Coda – (A1 Km 686.0 – direzione: Milano) (18/10/2024 15:48)

Coda di 1 km tra Caianello e San Vittore per curiosi

Coda di 1 km tra Caianello e San Vittore per curiosi San Vittore-Caianello – Coda – (A1 Km 686.0 – direzione: Napoli) (18/10/2024 15:46)

Coda di 5 km tra San Vittore e Caianello per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Caianello. Uscita consigliata provenendo da Roma: Pontecorvo.

