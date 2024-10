Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino del piano viabile, nel tratto compreso tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, è stata installata una riduzione di carreggiata da tre a due corsie in corrispondenza dell’uscita di Colleferro, all’altezza del km 591+100.

A1, riduzione carreggiata nel tratto Colleferro-Valmontone. I dettagli

In caso di possibili accodamenti, agli utenti diretti verso Napoli che si metteranno in viaggio nelle prossime ore, si consiglia di uscire a Valmontone e rientrare in A1 a Colleferro, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio