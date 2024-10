Ferentino – Brutta lite davanti ad un liceo: ragazzo di 16 anni finisce in ospedale dopo essere stato accoltellato.

Ferentino, lite davanti al liceo: studente accoltellato finisce in ospedale

Indagini in corso

Il grave episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 16 ottobre 2024, davanti ad un liceo di Ferentino, in provincia di Frosinone. Il giovane, subito dopo essere stato accoltellato in seguito ad una lite, è stato soccorso da altri studenti e da un medico, che poi ha allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri: indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e per accertare la responsabilità del colpo. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

