Roma – Brutto incidente nella mattinata di oggi, 15 ottobre 2024, in via Tor de Schiavi: grave un motociclista di 43 anni.

Roma, brutto incidente questa mattina: grave un uomo di 43 anni

Brutto incidente questa mattina, intorno alle 5:30, in via Tor de Schiavi a Roma: coinvolti nel sinistro un’auto e uno scooter. Gravi le condizioni del motociclista, un uomo di 43 anni.

In seguito all’urto sono stati danneggiati anche tre veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuto anche gli agenti della Polizia Locale, per gli accertamenti e i rilievi di rito. Portato in ospedale anche l’automobilista.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro: potrebbero quindi seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio