A Frosinone la Walk for the cure contro i tumori al seno

Si terrà domenica 27 ottobre con partenza alle ore 10 dalla Villa comunale di Frosinone la “Walk for the cure”, la passeggiata benefica a sostegno di Komen Italia organizzata da Inner Wheel – club Frosinone Fiuggi, patrocinato da Provincia e Comune di Frosinone il supporto della Asl di Frosinone.

I dettagli sull’evento

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il commissario straordinario della Asl Sabrina Pulvirenti, la presidente dell’Inner Wheel – club di Frosinone Fiuggi Loredana Noviello, la referente provinciale Le Ciociare per Komen, Marta Di Palma e, in collegamento, la responsabile eventi di Komen Italia Elisa Marrazzo, insieme alle volontarie dell’iniziativa.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – sostiene con grande convinzione la Walk for the cure, nella lotta contro i tumori al seno. Questa campagna ha il proprio focus nella consapevolezza delle donne e nella prevenzione, elementi chiave nella battaglia contro questa malattia che tocca così tante vite, direttamente o indirettamente. Il nostro obiettivo è quello di diffondere un messaggio di speranza e di unità, ricordando che nessuna deve affrontare questa sfida da sola. Insieme, come comunità, donne e uomini, possiamo fare la differenza, sostenendo la ricerca scientifica e aiutando chi si trova ad affrontare momenti difficili. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: Komen, Inner Wheel, Asl, la Provincia in quanto ente patrocinatore, i volontari, le associazioni locali e tutte le cittadine e i cittadini che parteciperanno. L’impegno di ognuno di noi è la dimostrazione tangibile della forza e della solidarietà della nostra comunità“.

La walk for the cure vedrà sfilare i partecipanti su via Aldo Moro, Parco Matusa, via Adige prima di far ritorno alla Villa comunale.

Il giorno della passeggiata saranno presenti all’interno della Villa Comunale diversi stand dedicati alla prevenzione, all’informazione e alla diffusione di pratiche salvavita.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno.

Per informazioni: liw.it.clubfrosinonefiuggi@gmail.com; 333/7259320 e 3491254848.