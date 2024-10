Comune di Colleferro, concorso per collaboratori e autisti scuolabus

Il Comune di Colleferro ha indetto un concorso pubblico: ecco tutti i dettagli riportati dal portale dell’Amministrazione Comunale.

Di cosa si tratta

L’amministrazione Comunale bandisce un concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato per n. 5 posti di “Collaboratore Ai Servizi Tecnici – Autista Scuolabus” di cui n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle ff.aa. e n. 1 posto agli operatori volontari del servizio civile universale.

Modalità di presentazione domanda

Per la partecipazione al presente concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di posta ordinaria. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, compilando il relativo modulo on line appositamente predisposto accessibile collegandosi al link: https://www.inpa.gov.it/, previa lettura del Bando di concorso.

Scadenza

Entro le ore 23,59 del 31 ottobre 2024

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza.

Informazioni

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all”avviso in allegato.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno comunque rivolgersi all’Ufficio Trattamento Giuridico Personale del Comune di Colleferro – telefono n. 06/97203260, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; email: ilaria.roberti@comune.colleferro.rm.it.

Foto di repertorio