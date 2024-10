Coreno Ausonio – Incidente mortale in provincia di Frosinone: deceduto un uomo di 66 anni; gravemente ferito un 35enne.

Brutto incidente in Ciociaria: un morto e un ferito grave. Una prima ricostruzione di quanto accaduto oggi pomeriggio

Un morto e un ferito grave: è il terribile bilancio dell’incidente mortale avvenuto oggi, 13 ottobre 2024, a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. In seguito allo scontro è deceduto sul colpo un uomo di 66 anni; ferito in modo grave un 35enne di Roma.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118, che ha soccorso il 35enne e appurato il decesso dell’uomo di 66 anni. L’esatta dinamica del sinistro stradale è ora al vaglio degli inquirenti: potrebbero quindi seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio