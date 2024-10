Paura la scorsa notte ad Ostiense, a Roma: tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4:00.

Ostiense, tre ragazzi accoltellati durante una rissa: indagini in corso. Una prima ricostruzione di quanto accaduto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati accoltellati durante una rissa ad Ostiense.

Le vittime sono state soccorse e portate in ospedale in codice rosso in ospedale; nessuno dei tre ragazzi risulterebbe ora essere in pericolo di vita. I tre sarebbero stati aggrediti da un gruppo di altri giovani, che poi si sarebbero dati alla fuga.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio