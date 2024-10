Roma e dintorni, controlli antidroga: arrestate 15 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato ben 15 persone e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite. I controlli antidroga effettuati nella Capitale hanno interessato le aree del centro storico fino a quelle critiche delle periferie.

I controlli antidroga

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno arrestato una 44enne italiana, gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, i Carabinieri hanno trovato nella sua abitazione, nascosti in un’intercapedine del bagno, oltre 2 kg di stupefacenti, tra cui, hashish, ketamina, anfetamina, ecstasy con il logo di una società operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento e la costosissima cocaina rosa “TUSI”, che al dettaglio avrebbe fruttato oltre 100 mila euro, insieme a 1.750 euro in contanti, materiali per il confezionamento e la pesatura delle dosi. La donna, (da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva), dopo la convalida dell’arresto, è stata accompagnata al carcere di Rebibbia.

In via Filippo Turati, un cittadino del Ghana di 24 anni, senza fissa dimora e un 45enne cittadino tunisino, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, notati mentre cedevano una dose di hashish in cambio di denaro ad un acquirente. Immediatamente bloccati, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella loro disponibilità ulteriori 7 g della medesima sostanza.

Stessa sorte, per un cittadino del Marocco di 24 anni, senza fissa dimora e un cittadino romeno di 18 anni, sorpresi e arrestati dai Carabinieri della Stazione Trastevere, mentre cedevano una dose di hashish, nei pressi di ponte Sisto. Entrambi perquisiti, sono stati trovati impossesso di ulteriori 8 g circa della medesima sostanza e di 55 euro in contanti che sono stati sequestrati.

Nel quartiere Alessandrino, in via Cerignola, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di 30 dosi di crack già confezionate e pronte per essere vendute, un coltello a serramanico e denaro contante.

In via delle Isole Curzolane, nel quartiere Tufello, i Carabinieri della Stazione Nuovo Salario hanno arrestato un cittadino romano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e uno di hashish del peso di 29 g circa e circa 110 euro in contanti.

Poco dopo, nel quartiere San Basilio, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino hanno arrestato, in via Stelvio, a bordo di un’auto a noleggio un uomo e una donna, entrambi 23enni, che a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di 10 involucri di cocaina, 7 involucri di crack, uno di hashish e denaro contante.

Poco dopo, in via della Seta, sempre a bordo di un’auto a noleggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, hanno intimato l’alt all’autovettura con a bordo un cittadino albanese di 29 anni, che a seguito di un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di 3,6 g di cocaina, 2,7 g di crack e la somma contante di 450 euro circa. Per questo motivo sono scattate le manette.

Nel quartiere Quarticciolo, in via Ostuni, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni e un cittadino italiano di 49 anni, entrambi già noti alle forze dell’odine, notati dai militari mentre effettuavano delle cessioni di sostanze stupefacenti. I due, dopo che essere stati scoperti dai Carabinieri hanno nascosto la droga all’interno di un cestino dei rifiuti, pensando di farla franca. Immediatamente bloccati a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di ben 97 dosi di crack dal peso complessivo di circa 40 g e la somma contante di quasi mille euro.

Qualche istante dopo, gli stessi Carabinieri stavano per essere investiti da un cittadino tunisino di 18 anni, senza fissa dimora che, a bordo di un monopattino al fine di sfuggire all’arresto, dopo aver spintonato i militari, poiché trovato in atteggiamento sospetto in via Ostuni, ha tentato di investirli. Prontamente bloccato è stato arrestato, perché trovato in possesso di 11 dosi tra cocaina, crack e hashish e denaro contante.

A Tor Bella Monaca, in via Camassei, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un cittadino romano di 37 anni, controllato d’iniziativa è stato trovato in possesso di 7 g di cocaina, suddivisi n 18 dosi e circa 395 euro in contanti.

In fine, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in via Bronte un 19enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di quasi 17 g di hashish e uno di marijuana, nonché denaro contante.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

È importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.