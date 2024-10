Il comunicato stampa viene effettuato, nel rispetto del D.lgs nr. 106/2006 modificato dal D.lgs 188/2021, in quanto ricorrono, “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” che vengono motivate dalla particolare rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle parti offese.

I controlli a Frosinone: ecco cosa è emerso

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti ad implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e repressione dei reati in generale, nella serata di ieri ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a garantire i più elevati livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio.

La squadra operativa schierata dalla Questura ha incluso personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, Ferroviaria e operatori dell’unità cinofila antidroga; a coadiuvare i poliziotti della Questura sono intervenuti anche due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

I controlli hanno riguardato numerose aree della città di Frosinone ed, in particolare, viale Parigi, corso Francia, Viale Madrid, nonché le zone oggetto di recenti episodi di mala-movida.

Nel corso dell’attività sono state effettuate n. 5 perquisizioni domiciliari ai sensi della normativa in tema di stupefacenti che hanno consentito di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti, in alcuni locali condominiali comuni, circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish ed un bilancino di precisione; allo stesso modo, grazie al fiuto del cane “Isco”, sono state rinvenute n. 6 monodosi di crack pronte alla cessione.

L’attività di controllo è stata estesa anche ad alcuni immobili di edilizia residenziale ed un immobile, abusivamente occupato, è stato restituito all’ente proprietario.

Nei pressi delle principali arterie stradali della provincia sono stati eseguiti cinque posti di controllo che hanno permesso di verificare la regolarità di circa 70 veicoli e di elevare due sanzioni per l’inosservanza del Codice della Strada.

Le persone identificate sono state quasi centoventi, di cui una decina con precedenti di polizia.

L’importante risultato conseguito nei servizi straordinari disposti dal Questore di Frosinone, vuole essere il segnale per la cittadinanza, che la Polizia di Stato opera costantemente al servizio dei cittadini, contrastando in maniera puntuale ogni comportamento illecito, con una intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

